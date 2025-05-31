Trabzonspor sezonu deplasmanda galip bitirdi

Süper Lig’de bu sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor’u mağlup ederek ligi galibiyetle tamamladı.

Trabzonspor, bu galibiyetle puanını 51’e çıkartarak sezonu 7’nci sırada bitirdi. Bordo-mavili takımın devre arası transfer döneminde renklerine kattığı Ukraynalı oyuncu Zubkov 1 gol ve 1 asistle maçın yıldızı oldu.

Trabzonspor’da genç kaleci Muhammet Taha Tepe ise Antalyaspor karşısında da kalede yer alırken, bu sezon 2’nci kez forma şansı buldu.

"ÇOK ŞÜKÜR ÇİLE BİTTİ"



Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Antalyaspor maçını farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.