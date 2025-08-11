Trabzonspor galibiyetle başladı: Onuachu'dan sezonun ilk golü
Trabzonspor, Süper Lig'de sezonunun ilk haftasında sahasında ligin yeni ekibi Kocaelispor'u yendi. Gollerle ayrılan Onuachu golle başladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında sahasında ligin yeni ekibi Kocaelispor ile karşılaştı.
Maçı Onuachu'nun golüyle bordo mavili ekip 1-0 kazanarak 3 puanı aldı.
Mücadeleyi Çağdaş Altay yönetti.
Trabzonspor'un yeni transferleri Kazeem Olaigbe ve Wagner Pina, Kocaelispor maçıyla birlikte bordo-mavili formayı ilk kez resmi bir karşılaşmada forma giydi.
72 GÜN SONRA LİG MAÇI
Trabzonspor, 72 gün aradan sonra lig maçına çıktı.
Geçen sezon ligi 30 Mayıs'ta Antalyaspor deplasmanında tamamlayan bordo-mavililer, sezonun ilk maçında sahasında taraftarı önünde galibiyetini aldı.
ONUACHU, TEKRAR TARAFTARLA BULUŞTU
Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giyen ve bu sezon başında tekrar takıma dönen Paul Onuachu da uzun bir aradan sonra taraftarlarla buluştu.
Karadeniz ekibinde en son 2023-2024 sezonunda 23 Mayıs 2024 tarihinde Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde görev yapan Nijeryalı oyuncu, 444 gün sonra tekrar bordo-mavili formayı giydi ve golünü attı.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
11' Nwakaeme'ye sarı kart çıktı
İKİNCİ DEVRE
50' Onuachu sezonun ilk maçına golle başladı: 1-0
52' Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan itirazları sonrası sarı kart gördü
77' Zubkov ve Onuachu kenara gelirken Visca ile Augusto oyuna girdi.
84' Trabzon'da Arif oyuna alınırken Nwakaeme oyundan alındı.
90+5 Maç sona erdi.
Trabzonsporlu oyuncular maç öncesi ısınmaya siyah tişört üzerine basılı şehit Fethi Sekin ve Eren Bülbül görselleriyle çıktı. Şehadet yıldönümünde anılan Eren Bülbül ile Fethi Sekin anısına stadyumdan da anons yapıldı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı izledi.
DOSTLUK YEMEĞİ
Karşılaşma öncesinde Trabzonspor Yönetim Kurulu, konuk ekibin yönetim kurulunu ağırladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen yemeğe Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri ile Kocaelispor Başkanı Recep Durul ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başkan Doğan tarafından Kocaelispor Başkanı Recep Durul'a günün anısına plaket takdim edildi.
Trabzonspor Yönetim Kurulu, Kocaelispor maçı öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda gündemde yer alan başlıklar kapsamlı biçimde değerlendirildiği, kulübün mevcut faaliyetleri ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Okay, Zubkov, Olaigbe, Nwakaeme, Onuachu.
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Wieteska, Appindangoye, Haidara, Show
