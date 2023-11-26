Trabzonspor, Sivasspor maçı kamp kadrosunu açıkladı: 1 eksik

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Sivasspor'a konuk oluyor.
Bordo-mavili ekip Sivas maçının kamp kadrosunu açıkladı.
İşte Karadeniz ekibinin kamp kadrosu;
M. Taha, Kağan, Onuralp, Denswil, Baniya, Benkovic, Hüseyin, Eren, Larsen, Can, Berat, Mendy, Umut Güneş, Bardhi, Abdülkadir, Bakasetas, Teklic, Trezeguet, Visca, Nicolas Pepe, Enis, Onuachu
UĞURCAN ÇAKIR KADRODA YER ALMADI
Türkiye - Galler mücadelesinde sakatlık yaşayan Uğurcan Çakır kadroda yer almadı.
Trabzonspor'un kalesini Muhammet Taha Tepe koruyacak.
📝 EMS Yapı Sivasspor maçı kamp kadromuz pic.twitter.com/e3XFC06J9E— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 26, 2023
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