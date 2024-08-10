Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Net Global Sivasspor ile karşılaşacak. Peki, Trabzonspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



TRABZONSPOR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.



AVRUPA LİGİ'NDE SON MAÇINI KAYBETTİ



UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımına 1-0 yenilerek tur şansını zora sokan bordo-mavililer, Net Global Sivasspor karşısında kazanarak lige galibiyetle başlamak istiyor.



Bordo-mavililer, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Sivas'a gidecek.