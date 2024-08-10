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Trabzonspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor karşısında galibiyet arayacak. Taraftarı önünde bu sezonki ilk Süper Lig maçına çıkacak olan Trabzonspor, zorlu Sivasspor engelini geçmek ve lige 3 puanla başlamak istiyor. Peki, Trabzonspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

, Trendyol 'in ilk haftasında yarın Net Global ile karşılaşacak. Peki, Trabzonspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

AVRUPA LİGİ'NDE SON MAÇINI KAYBETTİ

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımına 1-0 yenilerek tur şansını zora sokan bordo-mavililer, Net Global Sivasspor karşısında kazanarak lige galibiyetle başlamak istiyor.

Bordo-mavililer, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Sivas'a gidecek.

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