Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Net Global Sivasspor ile karşılaşacak. Peki, Trabzonspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TRABZONSPOR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
AVRUPA LİGİ'NDE SON MAÇINI KAYBETTİ
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımına 1-0 yenilerek tur şansını zora sokan bordo-mavililer, Net Global Sivasspor karşısında kazanarak lige galibiyetle başlamak istiyor.
Bordo-mavililer, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Sivas'a gidecek.
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