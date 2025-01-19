Trabzonspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor-Sivasspor maçına geri sayım başladı. Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek. İşte, Trabzonspor-Sivasspor maçı hakkında bilgiler...



TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Trabzonspor-Sivasspor mücadelesi, 20 Ocak Pazartesi günü saat 20:00’da başlayacak.,



Müsabaka, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



TRABZONSPOR'UN SON DURUMU



Trabzonspor'da Denis Draguş ve Arif Boşluk'un sakatlığı bulunuyor



Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0, ligde Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden bordo-mavililer, art arda sahasındaki 3. resmi maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.



Bordo-mavililerde Denis Draguş ve Arif Boşluk'un sakatlığı bulunuyor.



KARANDENİZ EKİBİ BU SEZON SAHASINDA İYİ



Trabzonspor, sahasında bu sezon başarılı performansıyla da dikkat çekiyor.



Ligin 19 haftalık ilk yarısında sahasında 9 karşılaşmaya çıkan bordo-mavili takım, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.



Trabzonspor, sahasındaki tek mağlubiyeti Fenerbahçe karşısında 90+12. dakikada yediği golle 3-2'lik sonuçla yaşamıştı.