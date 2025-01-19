Trabzonspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Sivasspor, Süper Lig'de Trabzon'a konuk olacak. Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 20 puan topladı. Geçen hafta Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Trabzonspor, evinde Sivasspor'u da mağlup etmesi halinde 238 gün aradan sonra art arda 2 maçtan galibiyetle ayrılmış olacak. Peki, Trabzonspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trabzonspor-Sivasspor maçına geri sayım başladı. Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek. İşte, Trabzonspor-Sivasspor maçı hakkında bilgiler...
TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor-Sivasspor mücadelesi, 20 Ocak Pazartesi günü saat 20:00’da başlayacak.,
Müsabaka, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR'UN SON DURUMU
Trabzonspor'da Denis Draguş ve Arif Boşluk'un sakatlığı bulunuyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0, ligde Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden bordo-mavililer, art arda sahasındaki 3. resmi maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.
Bordo-mavililerde Denis Draguş ve Arif Boşluk'un sakatlığı bulunuyor.
KARANDENİZ EKİBİ BU SEZON SAHASINDA İYİ
Trabzonspor, sahasında bu sezon başarılı performansıyla da dikkat çekiyor.
Ligin 19 haftalık ilk yarısında sahasında 9 karşılaşmaya çıkan bordo-mavili takım, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.
Trabzonspor, sahasındaki tek mağlubiyeti Fenerbahçe karşısında 90+12. dakikada yediği golle 3-2'lik sonuçla yaşamıştı.
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