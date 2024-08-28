Trabzonspor-St. Gallen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor taraftarı önünde İsviçre ekibi St. Gallen'i konuk edecek. 0-0'lık ilk maçın rövanşında tur için sahaya çıkacak olan Trabzonspor, her türlü galibiyette tur atlayan taraf olacak. Peki, Trabzonspor-St. Gallen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



TRABZONSPOR-ST. GALLEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş müsabakasında yarın İsviçre'nin St. Gallen takımını konuk edecek.



Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak. Mücadele ATV'den canlı olarak yayınlanacak.



MAÇI LETONYALI HAKEM YÖNETECEK



karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Treimanis'in yardımcılığını aynı ülkeden Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasennikovs yapacak.

