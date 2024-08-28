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Trabzonspor-St. Gallen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre ekiplerinde St. Gallen ile tur mücadelesine çıkacak. Oynanan ilk maçta deplasmandan 0-0 beraberlikle dönen Trabzonspor, saha avantajını ele geçirdi. Peki, Trabzonspor-St. Gallen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor-St. Gallen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)

Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında taraftarı önünde İsviçre ekibi St. Gallen'i konuk edecek. 0-0'lık ilk maçın rövanşında tur için sahaya çıkacak olan Trabzonspor, her türlü galibiyette tur atlayan taraf olacak. Peki, Trabzonspor-St. Gallen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR-ST. GALLEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş müsabakasında yarın İsviçre'nin St. Gallen takımını konuk edecek.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak. Mücadele ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

MAÇI LETONYALI HAKEM YÖNETECEK

karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Treimanis'in yardımcılığını aynı ülkeden Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasennikovs yapacak.

Trabzonspor-St. Gallen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi) - 1

TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?

Bordo-mavililer, İsviçre'de golsüz sonuçlanan ilk maçın rövanş karşılaşmasında gruplara kalmak için galip gelmeye çalışacak. Beraberlikte turu atlayacak takımı, uzatmalar, bu bölümde de eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları belirleyecek.

St. Gallen'in olası galibiyetinde ise 'un macerası tamamlanacak.

TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da ilk maçta cezalarını tamamlayan Pedro Malheiro ve Eren Elmalı takımdaki yerlerini alabilecek. Sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme ve Hüseyin Türkmen ise mücadelede forma giyemeyecek.

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