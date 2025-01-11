Trabzonspor, Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Onvo Antalyaspor ile sahasında karşılaşacak.



Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.



Ligde geçen hafta Reeder Samsunspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan, hafta içinde ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenen bordo-mavili takım, Onvo Antalyaspor karşılaşmasını kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.



Karadeniz ekibi, ligde 17 maç sonunda 4 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 19 puanla 14. sırada yer alıyor.



Bordo-mavililerde Denis Draguş'un sakatlığı bulunuyor.

