Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı. "Kabul edilemez"

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor deplasmanına çıktı.

Bordo-mavililer, Antalya'da oynanan maç öncesi stadyuma hareket eden takım otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KINIYORUZ!

Geçtiğimiz günlerde Kocaelispor deplasmanının dönüş yolunda Başkanımız Ertuğrul Doğan’ın aracına yönelik gerçekleştirilen eylemin ardından, bu kez de Hesapcom Antalyaspor karşılaşması için stadyuma hareket eden takım otobüsümüze taşlı saldırı gerçekleşmiştir.

Arka arkaya yaşanan bu menfur olaylar kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır.

Kulübümüze yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırıları en güçlü şekilde kınıyor; faillerin bir an önce tespit edilerek gerekli cezaları almalarını bekliyoruz."

TEKKE: “BÜYÜTECEK BİR ŞEY YOK”

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada “Otobüsümüze küçük bir çocuk taş attı o kadar. Büyütecek bir şey yok.” ifadelerini kullandı.