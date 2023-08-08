Trabzonspor tarihi sponsorluğu KAP'a bildirdi

Trabzonspor, stadyum isim sponsorluğu için Papara ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Bordo-mavililer yıllık ortalama 300 milyon TL kazanacak.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile PAPARA ELEKTRONİK PARA A.Ş. arasında Stadyum isim sponsorluğu ve diğer reklam ve iletişim haklarını kapsayan geniş kapsamlı bir sözleşme imzalanmıştır.



Şirketimiz ile Papara A.Ş. arasında imzalanan sözleşme 2023-2024 sezonundan itibaren başlamak üzere toplam 5 sezonluk süreyi kapsamaktadır.



Yapılan sözleşme gereği Papara A.Ş. Şirketimize kullanacağı haklar karşılığında yıllık 236 milyon TL + KDV olmak üzere toplamda KDV dahil 1.416.000.000.-TL ödeme yapacaktır.



Yıllık bedel, her sezon öncesi haziran ayında açıklanacak olan yıllık tüfe değişim oranında arttırılacaktır."