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Trabzonspor tarihi sponsorluğu KAP'a bildirdi

Trabzonspor, stadyum isim sponsorluğu için Papara ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Trabzonspor tarihi sponsorluğu KAP'a bildirdi

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, stadyum isim sponsorluğu için Papara ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Bordo-mavililer yıllık ortalama 300 milyon TL kazanacak. 

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile PAPARA ELEKTRONİK PARA A.Ş. arasında Stadyum isim sponsorluğu ve diğer reklam ve iletişim haklarını kapsayan geniş kapsamlı bir sözleşme imzalanmıştır.

Şirketimiz ile Papara A.Ş. arasında imzalanan sözleşme 2023-2024 sezonundan itibaren başlamak üzere toplam 5 sezonluk süreyi kapsamaktadır.

Yapılan sözleşme gereği Papara A.Ş. Şirketimize kullanacağı haklar karşılığında yıllık 236 milyon TL + KDV olmak üzere toplamda KDV dahil 1.416.000.000.-TL ödeme yapacaktır.

Yıllık bedel, her sezon öncesi haziran ayında açıklanacak olan yıllık tüfe değişim oranında arttırılacaktır."

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