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Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı: Derin izler bırakmak istiyorum

Trabzonspor’un efsane teknik direktörü, başkanı ve futbolcusu Özkan Sümer’in 2’nci ölüm yıl dönümü için düzenlenen programda konuşan Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, “Ben de inşallah onun gibi bu kulübün tarihinde derin izler bırakmak istiyorum” dedi.

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı: Derin izler bırakmak istiyorum

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’da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık yaparak kulüp tarihine damgasını vuran Özkan Sümer'in ölümünün 2’nci yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri’nde düzenlenen programa Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, teknik direktör , kulübün kurucu üyelerinden Nizamettin Algan ile eski başkanlardan Ahmet Celal Ataman, eski asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Özkan Sümer’in ailesi, bordo mavili takımın eski futbolcuları ve sevenleri katıldı.

"EN ÖNEMLİSİ KUPA KAZANMAK DEĞİL, DERİN İZLER BIRAKMAKTIR"

Avcı, Özkan Sümer’in futbol adamlığından övgüyle bahsetti. Geçmişte kendisine kulüpte hocalık yapması için teklifte bulunduğunu anlatan Avcı, “Trabzonspor efsanelerin başladığı dönem gençlik yıllarıma denk gelmişti. O dönemin efsane isimleri ile Allah bana tanışmayı nasip etti. Özkan hoca, Trabzonspor için bana teklifte bulunmuştu, ben de kendisine o dönemde ‘henüz Trabzonspor için hazır değilim’ demiştim. Özkan hoca için çok güzel sözler söylediler. En önemlisi kupa kazanmak değil, derin izler bırakmaktır. Hocamız bu tarihte derin izler bıraktı. Ben de inşallah onun gibi bu kulübün tarihinde derin izler bırakmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı: Derin izler bırakmak istiyorum - 1

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