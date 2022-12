Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı: Fenerbahçe maçında kazanan takım moral bulacak ama yarış devam edecek

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına Antalya’nın Belek bölgesinde devam eden Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Tecrübeli teknik adam, toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.



Süper Lig’de henüz 3’te 1’lik kısmın geride kaldığını ifade eden Abdullah Avcı, "Fenerbahçe maçında kazanan takım moral bulacak ama yarış devam edecek. O kırılmaları büyük takımların yaşamaması gerektiğini düşünüyorum. Bu sezon daha zor olacak. Yakın tarihte şampiyon olan takımların sonraki senelerine bakınca durumumuz onlardan daha iyi ama elbette eksiklerimiz var" ifadelerini kullandı.



“BU SENE LİG ZOR OLACAK”



Bu sene ligde şampiyonluk yarışının zor geçeceğini söyleyen Avcı, “"Bu sene sekizinci ve dokuzuncu aylarda önemli değişiklikler oldu. Organizasyon iyi olduğu için bu yarışın içinde devam ediyoruz. Avrupa'da da devam ediyoruz. Bu sene lig zor olacak. Şehir geçen sene harika bir şampiyonluk yaşadı. Bu sene itibarıyla İstanbul'un büyük takımları ciddi kadrolar kurdu. Başakşehir'in de 2014'ten beri hafızası gelişerek devam ediyor. Onlar da her zaman bu yarış içinde olacak. Yarışta iniş çıkışlar olacak” diye konuştu.



“GEÇEN SENE TARAFTARIN İNANILMAZ DESTEĞİ VARDI”



Geçtiğimiz sezon taraftarın desteğiyle çok sayıda maç çevirdiklerini hatırlatan Abdullah Avcı, "Geçen sene 7 müsabakayı geriden gelerek çevirdik. Bunların 4'ünü kazandık, 3'ünde berabere kaldık ve 15 puan topladık. Taraftarın inanılmaz desteği vardı. Buradan döndükten sonra da onlardan sonuna kadar destek bekliyorum” şeklinde konuştu.



“AVRUPA’DA SON 16’YA KALMAK EN BÜYÜK HEDEFLERİMİZDEN BİRİ”



En büyük hedeflerinden birisinin Avrupa Konferans Ligi’nde son 16 turuna kalmak olduğunu ifade eden Avcı, şöyle konuştu:



"Ligimizde şöyle bir şey var, 5-6 maç üst üste kazanma ihtimali ortaya çıkabiliyor. Bu takımın 4-5 maç üst üste kazanma ihtimali yüksek. Yarışın hep içinde olacağız. Fenerbahçe maçı var. Bu çıkış noktasını yakalarsak, daha yüksek motivasyona ulaşacağız. Basel maçı var. Onu da aynı heyecan ve coşkuyla kazandığımızda, Avrupa'da son 16'ya kalmak en büyük hedeflerimizden biri" şeklinde konuştu.



“BU SEZON EN ÇOK MAÇA ÇIKAN TAKIMLARDAN BİRİYİZ”



Dünya Kupası arasının kendilerine oldukça iyi geldiğini belirten Avcı, "Tespit ettiğimiz çalışmaları yapıyoruz. Fenerbahçe ile birlikte bu sezon en çok maça çıkan takımlardan biriyiz ama biz her yere Trabzon'dan uçuyoruz. Ona rağmen doğru cevaplar verdik. Daha fazlasını yapabilirdik. Bundan sonraki süreçte onu da yapacağız. Fenerbahçe de çok maç oynadı. Galatasaray ve Beşiktaş iyi takımlar kurdu. Kadro genişlikleri biraz daha fazla olabilir ama bizim de iyi bir kadromuz var” dedi.



“GELİŞTİREREK DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR”



Şu ana kadar yapılan çalışmalarda planlamalarının olumlu gittiğine dikkat çeken Abdullah Avcı, “Oynadığımız toplam 22 maçın analizini yaptık. Güçlü, güçsüz yanlarımızı gözlemledik. Veriler ve görüntüler var. Bununla örtüşen düşüncelerimiz var. Taktiksel çalışmalar yapmaya başladık. Oyunda bir takım değişiklikler, oyuncu profillerinde değişiklikler yapıyoruz. Performansı düşük olanları daha yukarı nasıl çekeriz, oyuncuyu daha fazla verim aldığı pozisyonda nasıl oynatırız, bunların üzerinde çalışıyoruz. Bugüne kadarki çalışmalar, planlamaların olumlu gittiği mesajını veriyor. Aldığımız geri bildirimler şu an için olumlu. Geliştirerek devam etmemiz gerekiyor. Bunu daha iyi ve hızlı hale getirmeye çalışıyoruz."



“PERES VE VİSCA’NIN MAÇ EKSİKLİKLERİNİ GİDERMEYE ÇALIŞIYORUZ”



Edin Visvca ve Bruno Peres’in maç eksiklikleri olduğunu ve bu eksiklikleri gidermeye çalıştıklarının altını çizen tecrübeli teknik adam, “Visca ve Peres geçen sene şampiyon takımın her oyuncusu gibi iki değerli isim. Arkalı önlü oynayan, teknik kapasiteleri ve oyun akıllarıyla katkı sağlayan oyuncular. Şu an ortalama 1 aydır takım antrenmanında hareket ediyorlar. Maç eksikleri var. Aksilik olmazsa sürelerini tamamlıyoruz. Kupa var ve lig sürecinde fiziksel daha iyi hale getireceğiz. Bruno, Ocak ayının başında bizimle olacak. İyi gidiyor, onları tamamladığı anda bizim için özel oyuncu. Birinden daha erken birinden daha sonra faydalanacağız” şeklinde konuştu.



“POYRAZ ÇOK ENTERESAN BİR OYUNCU. DEĞİŞİK ÖZELLİKLERİ VAR“



U19 takımıyla aynı saatte ve yan sahalarda antrenman yaptıklarını dile getiren Avcı, şu ifadeleri kullandı:



"Trabzon A Takım'a en yakın takım 19 Yaş Altı takımıdır. Bizimle aynı saatte yan sahada aynı antrenmanı, aynı kıyafetlerle yapıyorlar. Oradan oyuncu çağırıyoruz. A Takım'da neler verebileceklerini görüyoruz. Biz de oyuncuya dokunmuş oluyoruz. Arif, geçen seneden beri o takımda öne çıkan oyunculardandı. Bize doğru cevap veriyor antrenmanlarda. Bugün bizimle beraber. Caner de pozisyon olarak Bruno Peres yeni başladı. O da A takım idmanlarına çıkınca çok dinamik. Poyraz çok enteresan bir oyuncu. Değişik özellikleri var, forvet olması dikkatimizi çekti. Sırtı dönük oynayabiliyor. Doğru mesajlar veriyor, umarım böyle devam eder."



Fırsat transferi olabilirse değerlendirebileceklerini ancak kulübün ekonomisi müsaade etmediği sürece transfer yapmayacaklarını sözlerine ekleyen Avcı, “Birincisi oyuncu boşaltmamız gerekiyor. İkincisi transfer teklifi gelip bütçeye katkı sağlanırsa değerlendirme yapabiliriz. Ekonomi müsaade etmediği sürece transfere girmeyeceğiz. Fırsat olabilir. 98 kontenjanı değerlendirilebilir. Üzerinde çalışıyoruz” dedi.



“YETENEKLİ OYUNCUYLA ÇALIŞMAK ÇOK ÖNEMLİ”



Takımda 4 tane 10 numarayla çalıştığı yönünde gelen bir soru üzerine Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:



"Yetenekli oyuncuyla çalışmak çok önemli. Sezon başı Visca'nın kolunun kırılması Trezeguet'nin adaptasyon problemi yaşaması sonrasında çok önemli katkı sağlaması. Naci ile Lahtimi de kenarlı 10 numara oyuncuları. Set oyunlarında kenarda bazen Bardhi kullandık ve doğru cevap verdi. Ama olumsuz şeyler ortaya da çıktı. Pozisyonunda eksik yerlerimiz vardı. Ömür 8-10'dur ama yokluktan bu şekilde kullandık, belki de onun performansını aşağı çektik. Şimdi içerde oynuyor, umarım böyle devam eder.”