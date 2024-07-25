Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Uğurcan Çakır bizi ayakta tuttu

"Rakibin güçlü taraflarında daha fazla topa sahip olup bizi zorlama gibi bir durum oluştu. Çalıştığımız noktaları zaman zaman çok güzel uyguladık. Erken final pası atmak rakibin bizi koşturmasına neden oldu. Erken sonucu cebe alma isteğine büründük.



Erken final pası dedim, motivasyonda bir sorunumuz olduğunu düşünmüyorum. Bunu görebiliyoruz. Zemin düzgün duruyordu ama çabuk kuruduğundan dolayı tekrar ıslanmasından dolayı bir problem oldu.



Kaptanımız Uğurcan Çakır sezona iyi başladı ve bizi ayakta tuttu. Daha ileri gitmiş bir oyunla beraber olacağız."