Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica yeni sezon sistemini açıkladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica 30 Haziran'da çalışmalara başladıklarını belirterek, "21 oyuncu, 4 kaleci ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bütün oyuncularımız iyi çalışıyor. Gruba baktığımızda yeni enerji görebiliyorsunuz. Çalışmaya aç, zevk alan oyuncular grubunu görüyorsunuz. Çok genç oyuncular var, onlar da çalışma fırsatı buluyor. Kiralıktan dönenler de var. Milli oyuncuların da dönmesiyle 9 Temmuz'da Slovenya kampında hep birlikte olacağız. Toplamda 33-34 sayısına ulaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.

"SİSTEM 4-3-3 OLACAK"



Gelecek sezon sahada nasıl bir takım görüleceğine ilişkin bir soru üzerine Bjelica, şunları söyledi:



"Aramıza yeni katılan oyuncular var. Orsic ile daha önce çalışmıştım. Hepsi gayet iyi başladı, takıma adapte oldular. Geri kalan sezonda son maçlarda kafanızda şablon oluşmuştur diye düşünüyorum. Genel olarak 4-3-3 sistemini kullandık. Tabii ki beklenmeyen durumlar nedeniyle değişiklikler olacaktır ama Trabzonspor özelinde düşündüğümüz sistem 4-3-3 olacak. Son maçlarda kulübede takımın başında oldum. Sakat, cezalı oyuncular nedeniyle sistem değişikliğine gittik. Ama temel sistem 4-3-3 olacak ve buna uygun oyuncular bakmaya devam edeceğiz."



"SORUMLULUK ALMAYI SEVEN BİRİSİYİM"



Bjelica, tutkulu, takımı iyi gününde, kötü gününde her zaman takip eden taraftarlarının olduğu için mutluluk duyduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Bunu da 2 aylık sürede hem şehirde gezerek hem taraftarlarımızla iletişimde olup bağ kurarak çok yakından öğrenme fırsatı buldum. Burada olmak çok büyük sorumluluk. Kendi kişiliğim olarak sorumluluk almayı seven birisiyim. Geldiğimde omuzumdaki sorumluluğun ne kadar büyük olduğunun farkına vardım. Aldığımız bütün oyuncular, katacağımız bütün oyuncular çok karakterli oyuncular. Bu oyuncuların sahadaki duruşu, savaşı ile birlikte ekonomik olarak bizden güçlü olacak takımla farkı kapatarak hatta onların da önüne geçebileceğimizi düşünüyorum."



Oyuncuların sahaya çıktığında en iyisini vermeleri gerektiğini vurgulayan Bjelica, "Oyunculardan bütün beklentimiz sahaya çıktıklarında kaç dakika olursa olsun her şeylerini vermeleri. Onu yaptın mı iç rahatlığıyla 'Her şeyimi verdim' diyebiliyorsunuz. Bazen iyi oynayıp kaybedip, kötü oynayıp kazanabilirsiniz. En önemlisi 90 dakika o mücadeleyi verdiğinde taraftar oyundan, mücadeleden memnunsa işimizi doğru yaptık demektir. Kendi kişiliğim, karakterimle bu takıma uygun olduğumu düşünüyorum. Taraftarı, şehri mutlu edip takımı ait olduğu yere taşımayı başarmak istiyoruz." şeklinde konuştu.



İzinsiz olarak çalışmalara katılmayan Lahtimi konusunda Bjelica, bu oyuncuya uygulanacak ceza ile ilgili yönetim kurulunun kısa zamanda karar alacağını belirtti.



"GELECEK ÜZERİNE KONUŞMAK İSTİYORUM"



Bjelica, sıkıntılı bir dönemde göreve geldiğini kaydederek, "Ama ben gelecek üzerine konuşmak istiyorum. Sıfırdan başlıyoruz. Önümüzde çok iyi gelecek var. Fiziksel ve taktik olarak her zaman daha iyisini yapmak mümkündür. Oyuncular bizi, antrenman sistemimizi, tarzımızı tanıdılar. Biz de onları tanıdık." dedi.



"Hamsik'in takımdan ayrılmasının ardından orta alanda bu görevi kim yapacak?" şeklindeki bir soruya Hırvat çalıştırıcı, şöyle yanıt verdi:



"6 numarada Siopis, Kourbelis, Doğucan, Flavio. 8 numara olarak Dorukhan, Bakasetas. 10 numara Abdülkadir Ömür, Bardhi'yi görebiliyorsunuz. Bu oyuncularla çalışmaktan mutlu olduğumuzu ifade edebiliriz. Ama baktığımızda transfer açık olduğu sürece gelen giden olabilir. Federasyonun yaptığı açıklamaya göre 14 yabancı oyuncu bulunduruluyor. 13 yabancı oyuncu kadroda var. Yabancı özeline baktığımızda ayrılacakların durumuna göre bakabiliriz. Türk oyunculara göre bir Türk oyuncu ayrılacaksa o seviyede oyuncular katmaya çalışacağız."