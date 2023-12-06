Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi

MAÇTAN NOTLAR



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Çorum FK ile oynanan maçta kadroda büyük bir değişim yaptı. Ligde oynanan son Kayserispor maçının 11’inden Uğurcan, Baniya, Eren ve Visca’yı sahaya süren Avcı, bu maçtan farklı olarak Mehmet Can, Benkovic, Mendy, Umut Güneş, Fouantas, Bakasetas ve Enis Destan olmak üzere 7 oyuncuya da 11'de şans verdi.



Trabzonspor ile Çorumspor arasında oynanan maçta seremoniye Başkan Ertuğrul Doğan’ın özel davetlisi olarak şehit ailelerinin çocukları çıktı.



Trabzonspor’un kupadaki ilk sınavında tribünlerin büyük bir bölümü boş kaldı. Taraftar gruplarının olduğu bölümde yoğunluk dikkat çekerken, diğer bölgelerdeki taraftar sayısının az olduğu görüldü. Bu arada misafir takım taraftarları da tribünde yerini alarak takımlarına destek verdi.



Trabzonspor taraftarları kale arkası tribününe Gazze’de yaşanan İsrail saldırılarını kınayan bir pankart astı. Pankartta, "Masumlara ve mazlumlara yapılan saldırıları lanetliyoruz" ifadelerine yer verilip, saldıralarda ölen çocukların fotoğrafları da kullanıldı.