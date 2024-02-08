Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda uzatmalarda turladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı.



Maçın ilk 45 dakikası 1-0'lık Gençlerbirliği üstünlüğüyle tamamlanırken ev sahibi ekibin golü 14. dakikada Melih Bostan'dan geldi.



İkinci 45 dakikanın büyük bir bölümü 1-0'lık skorla geçilirken Trabzonspor 90+6'da attığı golle eşitliği yakaladı. Bordo-mavili takımın golünü Eren Elmalı kaydetti.

Karşılaşmanın 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve maç uzatmaya gitti.



İlk uzatma devresinin son dakikasında Trabzonspor, Trezeguet ile öne geçti. İkinci uzatmada skoru koruyan bordo-mavililer, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Bu maçtan önce oynadığı 5 karşılaşmada 1 beraberlik 4 mağlubiyet alan Trabzonspor, bu skorla kötü seriye de son vermiş oldu.