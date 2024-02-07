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Trabzonspor, Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Gençlerbirliği'ne konuk olacak

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak.

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Gençlerbirliği'ne konuk olacak

, Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Eryaman Stadyumu'nda saat 17.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetecek. Tek maç üzerinden oynanacak maçı kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.

Trabzonspor, kupanın 4. turunda Çorum FK, 5. turunda ise Manisa FK'yi 3-1'lik sonuçla mağlup ederek son 16 turuna yükselmişti.

Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlikle galip gelemeyen bordo-mavililer, kupada Gençlerbirliği'ni eleyerek moral bulmak istiyor.

5 EKSİK

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde, Orsic, Hüseyin Türkmen ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor.

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