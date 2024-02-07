Trabzonspor, Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor: İlk 11'ler belli oldu

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Gençlerbirliği'ne konuk olacak.



Eryaman Stadyumu'nda saat 17.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetecek. Tek maç üzerinden oynanacak maçı kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.



Trabzonspor, kupanın 4. turunda Çorum FK, 5. turunda ise Manisa FK'yi 3-1'lik sonuçla mağlup ederek son 16 turuna yükselmişti.



Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlikle galip gelemeyen bordo-mavililer, kupada Gençlerbirliği'ni eleyerek moral bulmak istiyor.

5 EKSİK



Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde, Orsic, Hüseyin Türkmen ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor.

İLK 11'LER



Gençlerbirliği: Ertuğrul, Nzaba, Yiğit Efe, Wu, Özgür, Musa, Melih, Ensar, Akabueze, Kayode, Oltan.



Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Denswil, Fernandez, Eren, Umut Güneş, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan.