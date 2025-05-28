Trabzonspor U19 takımı şampiyonluk kupasını aldı
U19 Elit A Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor U19 takımı, kupasını kaldırdı.
U19 Elit A Ligi 38. hafta karşılaşmasında Bodrum FK’yı konuk eden Trabzonspor U19 Takımı, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.
Kadir Özcan Tesisleri’nde oynanan karşılaşmada Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Ekrem Terzi, 90+1. dakikada Mustafa Ateş kaydetti. Bu sonuçla birlikte bordo-mavililer, sezonun son maçını 3 puanla tamamladı.
Ligde daha önce şampiyonluğu matematiksel olarak garantileyen Trabzonspor U19 takımı, karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı.
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