Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finalde
UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Trabzonspor U19 Takımı ile İtalya'nın Atalanta U19 Takımı karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 biten ve penaltılara giden maçta kazanan taraf bordo - mavililer oldu.
Trabzonspor U19 Takımı ile İtalya'nın Atalanta U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda kozlarını paylaştı.
Papara Park'ta oynanan müsabakanın normal süresi 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı ve penaltı atışlarına geçildi.
Penaltılarda rakibine 5-3'lük bir üstünlük kuran bordo - mavililer, Gençlik Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.
Trabzonspor'da Salih Malkoçoğlu, Onuralp Çakıroğlu, Ekrem Terzi, Ömer Faruk Karahan ve Bican Tibukoğlu penaltı atışlarını gole çevirdi.
Atalanta U19 Takımı'nın penaltılarında ise Simonetto, Bono ve Comi fileleri sarsarken, Cakolli'nin vuruşunu kaleci Ahmet Doğan Yıldırım kurtardı.
GÜNEŞ VE FUTBOLCULAR DA TRİBÜNDE
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bordo-mavili futbolcular da kritik müsabakayı tribünden takip etti.
TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Trabzonsporlu futbolseverler, stadyuma girişin ücretsiz olduğu tarihi maçta genç futbolcuları yalnız bırakmadı ve stadyumu önemli şekilde doldurdu.
RAKİBİ BAYERN YA DA INTER OLACAK
Trabzonspor U19'un çeyrek finaldeki rakibi Bayern Münih - Inter eşleşmesinin galibi olacak.
Stat: Papara Park
Hakemler: Sander van der Eijk, Rens Bluemink, Stefan de Groot
Trabzonspor: Ahmet Doğan Yıldırım, Bican Tubikoğlu, Arda Öztürk, Taha Emre İnce, Oğuzhan Yılmaz, Salih Malkoçoğlu, Alihan Erdoğan, Onuralp Çakıroğlu, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 78 Ekrem Terzi), Yiğit Kemal Turan (Dk. 69 Esat Alkurt), Abdurrahman Bayram (Dk. 87 Ömer Faruk Karahan)
Atalanta: Edoardo Zanchi, Samuele Ghezzi (Dk. 72 Gobbo), Pietro Comi, Gabriel Ramaj, Mattia Arrigoni, Filippo Mencaraglia (Dk. 84 Bono), Andrea Bonamoni (Dk.72 Cakolli), Federico Steffanoni, Lorenzo Bonsignori (Dk. 46 Simonetti), Nicolo Baldo, Candas Fiogbe (Dk. 72 Gariani)
Sarı kartlar: Dk. 20 Lorenzo Bonsignori, Dk. 68 Samuele Ghezzi, Dk. 78 Ramaj (Atalanta), Dk. 53 Yiğit Kemal Turan, Dk. 71 Onuralp Çakıroğlu, Dk. 90+1 Ekrem Terzi (Trabzonspor)
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