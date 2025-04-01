Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde yarı final için sahada

Trabzonspor , UEFA Gençlik Ligi 'nde yarı final için sahaya çıkıyor.

19 Yaş Altı takımların karşılaştığı turnuvada Atalanta'yı eleyerek son 8 takım arasına kalan Karadeniz ekibi, saat 18'de Inter ile karşılaşacak.



Papara Park'ta oynanacak maça 20 bine yakın taraftarın gitmesi bekleniyor.



Trabzon Büyükşehir Belediyesi, taraftarlar için kent merkezinden ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek.

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Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Bordo Mavililer turu geçerse, yarı finalde Salzburg - Olimpiakos eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.