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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'ne Finlandiya'da zaferle başladı

15.10.2026 18:36

Son Güncelleme: 15.10.2026 21:40

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'ne Finlandiya'da zaferle başladı
Anadolu Ajansı

Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinci.

NTV.com.tr - Haber Merkezi
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu yenerek turnuvaya 3 puanla başladı.

UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

 

Tammelan Stadı'nda oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Paul Onuachu, 44. dakikada Mohamed Salah, 47 ve 90+1. dakikalarda Franculino Dju kaydetti. Ev sahibinin sayıları ise 54. dakikada Pennanen ve 90+6. dakikada Engvall'den geldi.

 

Trabzonspor kalecisi Andre Onana, 58. dakikada Parzyszek'in penaltısında gole izin vermedi.

 

Bordo-mavililer, bu skorun ardından Konferans Ligi'ne 3 puanla başladı. Finlandiya temsilcisi ise puansız start vermiş oldu.

 

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında İskoç ekibi Hearts'ı ağırlayacak. KuPS ise Borac Banja Luka deplasmanına çıkacak.

21:39
90+6'DA BİR GOL DAHA
90+6. Dakika: Ev sahibi ekibin 2. golü. Gelişen atakta Trabzonspor ceza sahasında yaşanan karambol sonrası topla buluşan Engvall'in vuruşu ağlarla buluştu ve skor 4-2'ye geldi.
21:34
DJU DUBLE YAPTI
90+1. Dakika: Trabzonspor farkı 3'e yükseltti. Sol kanattan gelişen atakta Muçi'nin içeri çevirdiği topu tek dokunuşla Dju tamamladı ve skor 4-1 oldu.
21:01
ONANA KURTARDI
59. Dakika: Onana penaltıda geçit vermedi. KuPS'ta topun başına geçen Parzyszek, Trabzonspor kalecisi Andre Onana'yı geçemedi.
Resmi Kurum
21:01
PENALTI
58. Dakika: KuPS penaltı kazandı. Trabzonsporlu Samet Akaydin'in ceza sahası içinde elle müdahalesi sonrası hakem, penaltı noktasını gösterdi.
20:57
KUPS, KORNERDEN ATTI
54. Dakika: Ev sahibi farkı 2'ye indirdi. Kazanılan kornerde topun başına geçen Pennanen'in direkt kaleye vuruşu ağlarla buluştu ve skor 3-1 oldu.
20:50
FARK 3'E ÇIKTI
47. Dakika: Trabzonspor farka gidiyor. Ceza sahasına yükseltilen topa hareketlenen Pina'nın içeri çevirdiği topu Franculino Dju tamamladı ve skor 3-0'a geldi.
20:30
SALAH ATTI, FARK 2 OLDU
44. Dakika: Fark 2'ye çıktı. Rakip kaleye yüklenen Trabzonspor'da Mohamed Salah'ın ceza sahası içinde gelişine vuruşu fileleri sarstı ve skor 2-0 oldu.
Resmi Kurum
20:14
NET FIRSAT KAÇTI
28. Dakika: Trabzonspor gole çok yaklaştı. Salah'ın ortasını Samet tek dokunuşla indirdi. Cenk'in kale önünden vuruşu kalecide kaldı.
19:55
ONUACHU DEVAM EDEMEDİ
10. Dakika: Trabzonspor'da sakatlık. Bordo-mavililerde sakatlanan Paul Onuachu'nun yerine Franculino Dju oyuna dahil oldu.
Anadolu Ajansı
19:48
TRABZONSPOR GOLLE BAŞLADI
3. Dakika: Trabzonspor 1-0 önde. Salah'ın pasıyla ceza sahasına giren Paul Onuachu'nun plase vuruşu ağlarla buluştu ve skor 1-0'a geldi.
Anadolu Ajansı
19:45
İLK DÜDÜK ÇALDI
KuPS Kuopio-Trabzonspor maçı başladı.
19:05
REİS: "İLK 11'DEKİ OYUNCULAR HAZIR"
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis: "Her oyuncumuz hazır. Her maçta tercihler yapıyoruz. Bugün oynayan ilk 11'deki oyuncular, antrenmanda iyi performans gösterdi ve oynamak için hazırlar. Bugün tercihlerimiz bu yönde. Eminim ki sahada olan her arkadaşımız iyi performans gösterecekler."
Anadolu Ajansı
18:42
FABINHO: "GALİBİYET İÇİN GELDİK"
Trabzonsporlu Fabinho: "Bugün sizin de bahsettiğiniz gibi yeni bir mücadele alanındayız, kazanmak istiyoruz. Avrupa'da da kendimizi göstermek istiyoruz. Bu formatta her puan önemli. 3 puan ile başlamak istiyoruz. Böylesine maçlar diğer oyuncular için de büyük bir fırsat. Onlar da neler yapabileceklerini gösterecekler. Galibiyet için geldik ve umarım galibiyetle tamamlarız. Dünkü idmanda saha çok kötü değildi. İlk gördüğümüzde farklı düşünce olabilirdi ama dün kötü değildi. Antrenman da yaptık. Zaten bu konuda iyi bakmaya, iyi düşünmeye çalışıyoruz. Şöyle de bir durum var, bir futbolcu olarak vücudunuz ısındığında, kendinizi maça verdiğinizde diğer şartları unutuyorsunuz.
Anadolu Ajansı
18:36
İLK 11'LER
KuPS Kuopio: Kreidl, Nuhu, Pennanen, Kujasalo, Pasanen, Parzyszek, Luyeye-Lutumba, Lötjönen, Armah, Puukko, Eskesen. Trabzonspor: Onana, Ozan, Samet, Cenk, Pina, Mendy, Melih, Bouchouari, Salah, Aral, Onuachu.

TRABZONSPOR'DA 6 DEĞİŞİKLİK

 

Trabzonspor, son olarak Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre 6 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

 

Teknik direktör Thomas Reis, sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığının yanı sıra 19 Ekim Pazartesi günü sahalarında Beşiktaş ile yapacakları maçı da düşünerek değişikliklere gitti.

 

Samsunspor maçında ilk 11'de forma giyen Fabinho, Muçi, Dju yedek kulübesinde yer alırken Savic ve Mustafa Eskihellaç sakatlıkları, Nwaiwu ise kart cezası nedeniyle forma giyemedi.

 

Bu oyuncuların yerine Mendy, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Bouchouari, Ozan Tufan ve Onuachu ilk 11'de forma giydi.

 

Trabzonspor, sahaya Onana, Pina, Mendy, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Salah, Bouchouari, Aral Şimşir ve Onuachu 11'iyle çıktı.

 

Bordo-mavili takımda kırmızı kart cezalısı Nwaiwu, Cabral ve Malinovskyi ile sakatlıkları bulunan Savic, Mustafa Eskihellaç, Batagov, Okay Yokuşlu ve Onuralp Çevikkan, kadroda yer almadı.

 

KAPTAN MOHAMED SALAH

 

Teknik direktör Thomas Reis, Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ı Beşiktaş maçı öncesi dinlendirmedi.

 

Bordo-mavili takımda 7 golle en golcü oyuncu olan Mısırlı yıldız, takım kaptanı olarak sahaya çıktı.

 

Maç öncesi Trabzonspor taraftarı gibi Finlandiya temsilcisinin taraftarı da Salah'a ilgi gösterdi. Ayrıca maç öncesi Liverpool forması giyen Salah hayranları da stat girişinde bordo-mavili takımın otobüsünü bekledi.

 

MENDY, 417 GÜN SONRA SAHADA

 

Trabzonspor'da Süper Lig'de yabancı kontenjanı nedeniyle oynayamayan ancak UEFA listesine bildirilen Batista Mendy, KuPS Kuopio maçıyla birlikte 417 gün sonra bordo-mavili formayı giydi.

 

Trabzonspor formasıyla son resmi karşılaşmasına 24 Ağustos 2025 tarihinde Papara Park'ta oynanan Antalyaspor maçıyla çıkan Fransız oyuncu, daha sonra kiralandığı Sevilla'dan sezon başında geri dönmüştü.

 

Mendy gibi Avrupa kupası maçlarında oynayabilen bir başka oyuncu Bouchouari, KuPS Kuopio karşısında kendisine yer buldu.

 

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile oynanan iki maçta da 45'er dakika görev alan Bouchouari, KuPS Kuopio maçıyla birlikte 49 gün sonra forma giydi.

 

Trabzonspor'da sezon başında kadroya dahil edilen Samet Akaydin ise bordo-mavili takımda ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

 

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

 

Karşılaşmaya Trabzonspor taraftarları ilgi gösterdi.

 

8 bin kişilik Tammelan Stadı'nın bir bölümünde yer alan taraftarlar, Finlandiya'da takımlarını yalnız bırakmadı.

 

Konferans Ligi karşılaşmalarını kendi stadı UEFA'nın belirlediği şartlara uygun olmadığı için yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Tampere şehrinde oynayan Finlandiya temsilcisinin taraftarları da tribünlerin büyük bölümünde yer alarak takımlarını destekledi.

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