Trabzonspor, Uğurcan Çakır yerine yeni kalecisiyle anlaştı: Onana'nın ilk maçı Fenerbahçe!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Samsunspor'la 1-1 berabere kalan ve milli araya topladığı 10 puanla giren Trabzonspor'da hareketli günler yaşanıyor.



Galatasaray, UEFA'ya kadro bildiriminin bitmesine 1 gün kala bordo-mavililerden Uğurcan Çakır'ı rekor bir bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.

ANDRE ONANA GÜNDEME GELMİŞTİ



33 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro şarta bağlı bonus karşılığında sarı-kırmızılılara giden Uğurcan Çakır'ın yerini doldurmak isteyen Trabzonspor'un gündemine Manchester United'dan Andre Onana'yı almıştı.