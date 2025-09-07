Trabzonspor, Uğurcan Çakır yerine yeni kalecisiyle anlaştı: Onana'nın ilk maçı Fenerbahçe!
Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olmasının ardından Trabzonspor'un anlaşma aşamasına geldiği isim belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Samsunspor'la 1-1 berabere kalan ve milli araya topladığı 10 puanla giren Trabzonspor'da hareketli günler yaşanıyor.
Galatasaray, UEFA'ya kadro bildiriminin bitmesine 1 gün kala bordo-mavililerden Uğurcan Çakır'ı rekor bir bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.
ANDRE ONANA GÜNDEME GELMİŞTİ
33 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro şarta bağlı bonus karşılığında sarı-kırmızılılara giden Uğurcan Çakır'ın yerini doldurmak isteyen Trabzonspor'un gündemine Manchester United'dan Andre Onana'yı almıştı.
"1 YILLIĞINA KİRALANACAK"
The Athletic'in haberine göre bordo-mavililer, 1 yıllığına kiralık olarka gerçekleşecek transfer için İngiliz ekibine herhangi bir bedel ödemeyecek ve sözleşmede satın alma opsiyonu da olmayacak.
FENERBAHÇE AYRINTISI
Haberde Trabzonspor'un Kamerunlu kaleciyi 14 Eylül'de oynayacağı Fenerbahçe maçına yetiştirmek istediği vurgulandı.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, geçtiği son dakika haberiyle Onana'nın Trabzonspor'un teklifini kabul ettiğini yazdı.
Deneyimli eldivenin bu hafta içinde Trabzon'a gelerek sağlık kontrolünden geçip, resmi imzayı atacağı ifade edildi.
