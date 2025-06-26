Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın yerine Fenerbahçe'nin eski kalecisi için görüşmelere başladı!

Yaz transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala gelecek sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe ve Trabzonspor adına sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Futbolda yeni yapılanmaya giden sarı - lacivertlilerin Uğurcan Çakır ile anlaştığı ve Trabzonspor ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenilmişti.

Bordo - mavililerin, Fenerbahçe'ye katılması beklenen milli file bekçisinin yerini doldurmak istediği isim ise ortaya çıktı. BERKE ÖZER SÜRPRİZİ



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın yerine Berke Özer'i istiyor.



Haberin devamında bordo - mavililerin Eyüpspor ile resmi temas kurduğu ve başarılı eldivenin fiyatını sorduğu kaydedildi.

Trabzonspor'un Berke Özer'i kadrosuna katması ve Uğurcan Çakır'ın da Fenerbahçe'ye imza atması durumunda ilginç bir ayrıntı ortaya çıkacak.



Fenerbahçe; Trabzonspor'un kalecisini kadrosuna katmış, Trabzonspor ise Fenerbahçe'nin eski file bekçisine imza attırmış olacak. GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



Geride kalan sezonda Eyüpspor ile 35 maça çıkan 25 yaşındaki Özer, 44 gol yedi ve 12 maçta kalesini gole kapattı.