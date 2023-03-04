Trabzonspor maçının kanal ve saat bilgisi: Trabzonspor Ümraniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?



Trabzonspor - Ümraniyespor maçı 4 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Ligde 38 puanla 6. sırada yer alan Karadeniz ekibi, 15 puanla son sırada yer alan rakibi karşısında galibiyetle ayrılarak üst sıralara yükselmek istiyor.



Bu sezon oynadığı 22 lig maçında 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 yenilgi alan HangiKredi Ümraniyespor, topladığı 15 puanla ligin son sırasında yer alıyor.



Sahasındaki başarısıyla dikkati çekiyor



Trabzonspor, sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.



Bordo-mavili takım, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra 725 günlük sürede iç sahada mağlup olmadı.



Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı ile sahasında oynadığı son 36 maçta 24 galibiyet, 12 beraberlik elde etti.



Ümraniyespor'da iki oyuncu kart sınırında



İstanbul temsilcisinde tecrübeli stoper Tomislav Glumac ve sol kanat oyuncusu Valentin Gheorghe kart sınırındaki isimler. Bu futbolcular, Trabzon deplasmanında kart görmesi durumunda 2 hafta sonra deplasmanda oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.



Önümüzdeki hafta Gaziantep FK ile oynaması planlanan Ümraniyespor, yaşanan depremlerin ardından rakibinin sezonun kalanında lige devam etmeyecek olması sebebiyle haftayı maç yapmadan tamamlayacak.