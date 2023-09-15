Trabzonspor Umut Güneş transferini açıkladı: 4+1 yıllık anlaşmanın maliyeti belli oldu

Trendyol Süper Lig takımı Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Umut Güneş, Trabzonspor'a transfer oldu.



Alanyaspor'dan yapılan açıklamada "Futbolcumuz Umut Güneş’in Trabzonspor Kulübü’ne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Hizmetlerinden dolayı Umut Güneş’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



Güneş için 2.3 milyon bonservis bedeli 3 taksit halinde ödenecek.



Trabzonspor'dan, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan duyuruda ise Umut Güneş transferinin maliyeti açıklandı.



Bordo-mavili takımın KAP'a yaptığı bildirim şöyle:



"Profesyonel futbolcu Umut Güneş ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.



Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;



2023-2024 futbol sezonu için 8.000.000.-TL garanti ücret,



2024-2025 futbol sezonu için 9.500.000.- TL garanti ücret,



2025-2026 futbol sezonu için 11.000.000.- TL garanti ücret,



2026-2027 futbol sezonu için 12.500.000.- TL garanti ücret ödenecektir.



Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya;



2027-2028 futbol sezonu için 14.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.



Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."

Premier Lig ekibi Everton satılıyor: 20 takımın yarısının sahibi ABD'li olacak Haberi Görüntüle