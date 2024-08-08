Trabzonspor ve Başakşehir Avrupa'da avantaj peşinde

Trabzonspor 3. eleme turu ilk maçında saat 20.30'da Rapid Wien'i konuk edecek.
Bordo mavililer Avrupa Ligi 2. turunda Ruzomberok'u 2 maçta da mağlup ederek tur atlamıştı.
Papara Park'taki mücadeleyi Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.
Başakşehir ise Konferans Ligi 3. eleme turu mücadelesinde Gürcistan ekibi Iberia'ya konuk olacak.
Çağdaş Atan'ın ekibi 2. eleme turunda San Marino ekibi La Fiorita'yı iki maçta 10 gol atarak elemişti.
Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi İskoç hakem David Dickinson yönetecek.
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