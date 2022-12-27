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Trabzonspor ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya yapılan sevk raporları belli oldu. Trabzonspor ve Beşiktaş "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olayları" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Trabzonspor ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

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Türkiye Federasyonu () Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Disiplin Kurulu'na () yapılan sevk raporları belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada, , , HangiKredi Ümraniyespor, Kasımpaşa, Arabam.com Konyaspor ve Gaziantep FK'nin çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Alanyaspor Kulübü idarecisi Mevlüthan Çavuşoğlu ile Gaziantep FK idarecisi Adnan Erkan'ın da disipline gönderildikleri kaydedildi.

PFDK'ya sevk edilen takım ve yöneticiler şu şekilde:

1- Hangikredi Ümraniyespor Kulübü'nün 23.12.2022 tarihinde oynanan Hangikredi Ümraniyespor-Medipol Başakşehir FK Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- Kasımpaşa Kulübü'nün 24.12.2022 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- Trabzonspor Kulübü'nün 24.12.2022 tarihinde oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi - 1

4- Arabam.com Konyaspor Kulübü'nün 25.12.2022 tarihinde oynanan Arabam.com Konyaspor-Corendon Alanyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- Corendon Alanyaspor Kulübü idarecisi Mevlüthan Çavuşoğlu'nun 25.12.2022 tarihinde oynanan Arabam.com Konyaspor-Corendon Alanyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 26.12.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- Gaziantep Futbol Kulübü'nün 25.12.2022 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Ayrıca Gaziantep Futbol Kulübü  Kulübü idarecisi Adnan Erkan'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi - 2

7- Beşiktaş Kulübü'nün 25.12.2022 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- Eyüpspor Kulübü'nün 25.12.2022 tarihinde oynanan Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- Gençlerbirliği Kulübü'nün 25.12.2022 tarihinde oynanan Gençlerbirliği -Beyçimento Bandırmaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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