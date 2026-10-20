Trabzonspor ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarının hakemleri belli oldu
20.10.2026 15:06
Son Güncelleme: 20.10.2026 15:11
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile 22 Ekim Perşembe günü evinde oynayacağı maçı Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tüpraş Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak.
Dördüncü hakem olarak Martijn Vos'un görev yapacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Jeroen Manschot oturacak. Manschot'un yardımcısı ise Stan Teuben olacak.
TRABZONSPOR-HEARTS MAÇINA BELÇİKALI HAKEM
Trabzonspor 'un UEFA Konferans Ligi'nde 22 Ekim Perşembe günü İskoçya temsilcisi Hearts'ı ağırlayacağı maçı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.
UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre Papara Park'ta saat 19.45'te başlayacak müsabakada Belçika Futbol Federasyonundan Visser düdük çalacak. Visser'in yardımcılıklarını Ruben Wyns ve Mathias Hillaert yapacak.
Dördüncü hakemliğini Bert Verbeke'nin üstleneceği mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Jan Boterberg oturacak. Boterberg'in yardımcısı ise Michiel Allaerts olacak.
Visser, son olarak geçen hafta Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı 3-2 yendiği maçta düdük çalmıştı.