Trabzonspor ve Beşiktaş'tan arka arkaya paylaşımlar, "Kavgaysa kavga"

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 3-3 berabere kaldı.

Maçın ardından hem bordo mavililer hem siyah beyazlılardan paylaşımlar geldi.



Bordo mavililerden yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:



"Kavgaysa kavga, mücadeleyse mücadele!

Biz birlikte olduğumuz sürece her zaman AYAKTA KALARAK dimdik savaşmaya devam edeceğiz.

Yılmadan, yıkılmadan, inatla, azimle, birbirimize kenetlenerek hayallerimize yürüyeceğiz.

Bu yolda bugün takımına sahip çıkarak 90 dakika boyunca takımını destekleyen Büyük Trabzonspor taraftarına sonsuz teşekkürler."



TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMI