Trabzonspor ve Fenerbahçeli taraftarlar birbirine girdi

Yalova'da bir akaryakıt istasyonunda Fenerbahçeli ve Trabzonsporlu taraftarlar arasında arbede yaşandı. İstanbul'da da Marmaray’da taraftarlar arasında kavga vardı..

Haberler - NTV Haber 16.05.2022 - 06:31

Trabzonspor ve Fenerbahçeli taraftarlar birbirine girdi

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Bir grup taraftarı Spor Toto Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük maçını izlemek için Balıkesir'den otobüsle yola çıktı. Taraftarlar, 'da bir akaryakıt istasyonunda mola verdi.

O sırada İstanbul'da oynanan Altay maçını izlemeye giden taraftarıyla karşılaştılar. İki grup arasında gerginlik yaşandı. Bazı Trabzonspor taraftarları Sarı lacivertilerin bulunduğu otobüsü yumrukladı. Yangın tüpünü otobüsün içine sıktı.

Arbede güçlükle de olsa yatıştırıldı. Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. Gece de istanbul'da Marmaray’ın Söğütlüçeşme istasyonunda karşılaşan Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Trabzonsporlu taraftar grubunun istasyondan uzaklaşmasıyla kavga yatıştı.

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