Trabzonspor ve Fenerbahçeli taraftarlar birbirine girdi

Bir grup Fenerbahçe taraftarı Spor Toto Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük maçını izlemek için Balıkesir'den otobüsle yola çıktı. Taraftarlar, Yalova'da bir akaryakıt istasyonunda mola verdi.

O sırada İstanbul'da oynanan Altay maçını izlemeye giden Trabzonspor taraftarıyla karşılaştılar. İki grup arasında gerginlik yaşandı. Bazı Trabzonspor taraftarları Sarı lacivertilerin bulunduğu otobüsü yumrukladı. Yangın tüpünü otobüsün içine sıktı.

Arbede güçlükle de olsa yatıştırıldı. Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. Gece de istanbul'da Marmaray’ın Söğütlüçeşme istasyonunda karşılaşan Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Trabzonsporlu taraftar grubunun istasyondan uzaklaşmasıyla kavga yatıştı.

