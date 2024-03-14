Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin yıldızlarına milli davet

Belçika Milli Takımı, İrlanda ve İngiltere ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunu duyurdu.
Kadroda Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi ile Trabzonspor'un sağ beki Thomas Meunier de yer aldı.
Belçika, İrlanda ile 23 Mart tarihinde, İngiltere'yle ise 26 Mart tarihlerinde karşı karşıya gelecek
Belçika'nın aday kadrosunda yer alan futbolcular şöyle;
Johan Bakayoko, Michy Batshuayi, Arnaud Bodart, Timothy Castagne, Koen Casteels, De Ketelaere Charles, Zeno Debast, Olivier Deman, Jeremy Doku, Wout Faes, Thomas Kaminski, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Orel Mangala, Thomas Meunier, Amadou Onana, Lois Openda, Matz Sels, Arthur Theate, Youri Tielemans, Lenadro Trossard, Arthur Vermeeren, Jan Verthonghen, Aster Vranckx
The first list of 2024. 📰 pic.twitter.com/xQRZQbmtw5— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 14, 2024
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