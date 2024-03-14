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Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin yıldızlarına milli davet

Belçika, İrlanda ve İngiltere ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna Fenerbahçe'den Michy Batshauyi ile Trabzonspor'dan Thomas Meunier'i dahil etti.

Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin yıldızlarına milli davet

Belçika Milli Takımı, İrlanda ve İngiltere ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunu duyurdu.

Kadroda 'nin golcüsü Michy Batshuayi ile 'un sağ beki Thomas Meunier de yer aldı.

Belçika, İrlanda ile 23 Mart tarihinde, İngiltere'yle ise 26 Mart tarihlerinde karşı karşıya gelecek

Belçika'nın aday kadrosunda yer alan futbolcular şöyle;

Johan Bakayoko, Michy Batshuayi, Arnaud Bodart, Timothy Castagne, Koen Casteels, De Ketelaere Charles, Zeno Debast, Olivier Deman, Jeremy Doku, Wout Faes, Thomas Kaminski, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Orel Mangala, Thomas Meunier, Amadou Onana, Lois Openda, Matz Sels, Arthur Theate, Youri Tielemans, Lenadro Trossard, Arthur Vermeeren, Jan Verthonghen, Aster Vranckx

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