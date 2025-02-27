Trabzonspor ve İskenderunspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u 5-2 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Trabzonspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.
Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor ise Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup etti ve grup ikincisi olarak çeyrek finale çıktı.
MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Solwie Energy Fatih Karagümrük ve Corendon Alanyaspor ise organizasyona veda etti.
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