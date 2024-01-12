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Trabzonspor ve Samsunspor disipline sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre Trabzonspor ve Samsunspor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Trabzonspor ve Samsunspor disipline sevk edildi

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve 'un disipline sevk edilmesine karar verdi. 

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hukuk Müşavirliği’nce 12.01.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 11.01.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-YILPORT SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü’nün 11.01.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-YILPORT SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “ merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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