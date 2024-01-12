Trabzonspor ve Samsunspor disipline sevk edildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Trabzonspor ve Samsunspor'un disipline sevk edilmesine karar verdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Hukuk Müşavirliği’nce 12.01.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.



1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 11.01.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-YILPORT SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü’nün 11.01.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-YILPORT SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “ merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."