Trabzonspor ve Türk futboluna ömrünü adayan Özkan Sümer anılıyor: Özkan Sümer kimdir?

Özkan Sümer, 1978-1979 sezonunda Trabzonspor'daki ilk görevinde lig şampiyonluğu ve Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı. Bordo-mavililer, Sümer yönetiminde 1980-1981 sezonunda da ligde şampiyonluğa uzandı.



Trabzonspor'da başlayan teknik direktörlük hayatında Sümer; A Milli Futbol Takımı, Galatasaray, Denizlispor, Malatyaspor, Samsunspor, Petrol Ofisi ve Konya Mobellaspor'u da çalıştırdı.



"Futbolun bilge insanı" olarak da adlandırılan Sümer, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Genel Başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu Asbaşkanlığı ve spor yazarlığı görevinde bulundu.



Başkanlığı döneminde Türkiye Kupası



Özkan Sümer, Trabzonspor Kulübünde 2000'de yapılan olağan genel kurulda başkan seçildi.



Bordo-mavililerin 12. başkanı olan Sümer, 31 Aralık 2000'de başladığı görevini 2 yıl 8 ay sürdürdü.



Karadeniz temsilcisi, Sümer'in 5 Eylül 2003'te sona eren başkanlığı döneminde 2002-2003 sezonunda Türkiye Kupası'nı müzesine getirdi.



Sümer, bu dönemde Hüseyin Avni Aker Stadı'nda tribünler önünde bulunan tel örgüleri kaldırarak Türk futboluna örnek oldu.



Galatasaray'da da kupa kazandı



Özkan Sümer, Galatasaray'da birer Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı kupası başarısı elde etti.



1981-1982 sezonunda Galatasaray Teknik Direktörü olarak göreve başlayan Sümer, 1981-1982 sezonunda sarı-kırmızılı ekibe hem Türkiye Kupası hem de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandırdı.



Özkan Sümer, 1982-1983 sezonunun bitimine 2 hafta kala görevinden istifa ederek Trabzonspor altyapı koordinatörlüğüne geri döndü.



Trabzonspor'un her kademesinde görev aldı



Özkan Sümer, Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevinde bulunan tek kişi olarak tarihe geçti.



Türk futbolunun önemli isimlerinden Hakkı Yeten (Baba Hakkı) ve Fikret Arıcan (Büyük Fikret) gibi futbolun 3 kademesinde de görev yapan Sümer, Trabzonspor ve Türk futboluna damga vurdu.



Sümer, Trabzonspor'da altyapı koordinatörlüğü yaparak birçok oyuncu yetiştirip Türk futboluna kazandırırken, en son Ahmet Ağaoğlu döneminde genel koordinatörlük görevinde bulundu.



Özkan Sümer döneminde Trabzonspor, kadın futbol takımını kurarak şampiyonluk sevinci de yaşadı.