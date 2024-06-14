Trabzonspor yeni sezon formaları tanıtıldı

Formaların tanıtım mesajında şu ifadelere yer verildi: "Neler yapabileceğimizi görmek isteyenler: Bize yapma deyin! Boşa kulaç atma… Kendini yorma… Top peşinde koşma deyin! Kazanamazsınız… Şampiyon olamazsınız… Siz başaramazsınız deyin! Sonra da oturup neler yapabileceğimizi izleyin."

Neler yapabileceğimizi görmek isteyenler:



Bize yapma deyin!



Boşa kulaç atma… Kendini yorma… Top peşinde koşma deyin!



Kazanamazsınız… Şampiyon olamazsınız… Siz başaramazsınız deyin!



Sonra da oturup neler yapabileceğimizi izleyin.



Bize inadımız kadar yakışan, dünyanın en… pic.twitter.com/tf15vtkOPJ