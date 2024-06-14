Trabzonspor yeni sezon formaları tanıtıldı. Formaların tanıtım videosunda kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı ve takımın efsane isimleri yer aldı.
Formalar 1967 TL olarak satışa sunuldu.
Formaların tanıtım mesajında şu ifadelere yer verildi:
"Neler yapabileceğimizi görmek isteyenler:
Bize yapma deyin!
Boşa kulaç atma… Kendini yorma… Top peşinde koşma deyin!
Kazanamazsınız… Şampiyon olamazsınız… Siz başaramazsınız deyin!
Sonra da oturup neler yapabileceğimizi izleyin."
Neler yapabileceğimizi görmek isteyenler:— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 14, 2024
Bize yapma deyin!
Boşa kulaç atma… Kendini yorma… Top peşinde koşma deyin!
Kazanamazsınız… Şampiyon olamazsınız… Siz başaramazsınız deyin!
Sonra da oturup neler yapabileceğimizi izleyin.
Bize inadımız kadar yakışan, dünyanın en… pic.twitter.com/tf15vtkOPJ
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