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Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün saat 10.30’da yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Yeni sezon hazırlıklarına Trabzon’da devam eden , bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.

İlk grup teknik ısınma ve 5'e 2 gerçekleştirirken, diğer grup ise U19 takımıyla antrenman maçı yaptı.

Oldukça çekişmeli geçen antrenman maçında oyuncuların hırslı ve istekli görüntüleri dikkat çekti.

Bordo-mavili takım yeni sezon hazırlıklarını yarın 18.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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