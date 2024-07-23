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Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Portekiz ekibi Boavista FC'de forma giyen sağ bek Pedro Malheiro'nun transferini KAP'a bildirdi. Bordo-mavililer Portekizli oyuncuyla 4+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi

, Thomas Meunier'in sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından sağ bek takviyesini duyurdu.

Bordo-mavililer Bovaista FC forması giyen Pedro Malheiro'nun transferi konusunda Portekiz ekibi ve oyuncuyla 4+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro’nun kulübümüze kesin transferi konusunda Boavista FC ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır."

SÖZLEŞME DETAYLARI

Bonservis:

2 milyon euro (3 taksit)

Maaş:

2024/25: 830.000 euro

2025/26: 830.000 euro

2026/27: 830.000 euro

2027/28: 882.000 euro

2028/29: 986.000 euro (Opsiyon)

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