Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Thomas Meunier'in sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından sağ bek takviyesini duyurdu.
Bordo-mavililer Bovaista FC forması giyen Pedro Malheiro'nun transferi konusunda Portekiz ekibi ve oyuncuyla 4+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
Trabzonspor'dan yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel futbolcu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro’nun kulübümüze kesin transferi konusunda Boavista FC ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır."
SÖZLEŞME DETAYLARI
Bonservis:
2 milyon euro (3 taksit)
Maaş:
2024/25: 830.000 euro
2025/26: 830.000 euro
2026/27: 830.000 euro
2027/28: 882.000 euro
2028/29: 986.000 euro (Opsiyon)
⚡️ Hoşgeldin 🇵🇹 ᴘᴇᴅʀᴏ ᴍᴀʟʜᴇɪʀᴏ pic.twitter.com/H7yfAz0uuc— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 23, 2024
Kamuoyuna Duyuru— Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) July 23, 2024
Profesyonel futbolcu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro’nun kulübümüze kesin transferi konusunda Boavista FC ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır. pic.twitter.com/sVcVqCQ6IV
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