Trabzonspor yeni yönetim kurulu listesinde yer alan Gözde Atasoy kimdir?

Trabzonspor Divan Kurulu, Denetleme, Disiplin ve Sicil Kurulu Başkan adaylarının listelerini duyurdu. Listede dikkat çeken isimlerden biri de Gözde Atasoy oldu.



GÖZDE ATASOY KİMDİR?



Türk televizyon sunucusu Gözde Atasoy, 15 Nisan 1986 tarihinde dünyaya geldi.



Aslen Trabzon'un Yomra ilçesindedir. Nişantaşı Işık Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamlayan Atasoy, San Francisco'da Golden Gate University'den MBA diplomasını aldı. Televizyonculuğa 2009 yılında Beşiktaş TV'de başladı. Haber bültenlerini ve ekonomi programını hazırlayıp sundu, özel röportajlar yaptı. 2011 yılında CNN Türk'e transfer oldu. CNN Türk'teki görevine devam ederken, 2012 yaz döneminde 3 ay Kanal D hafta sonu Ana Haber Bülteni'ni sundu. Ocak 2013'te Mehmet Ali Birand'ın vefatının ardından, CNN Türk'teki görevinden ayrıldı ve Kanal D Haber Merkezi'nde çalışmaya başladı. Hafta sonu Kanal D Ana Haber Bülteni'ni ve Hafta içi Euro D Ana Haber Bültenini sundu. 2018 yılında döndüğü CNN Türk kanalında, 21 Mayıs 2018 tarihinde sunuculuğuna başladığı Günlük isimli haber programını 26 Haziran 2020 tarihinde kanaldan ayrılana kadar sundu.



Gözde Atasoy aynı zamanda uluslararası bir sivil toplum girişimi olan ve zihinsel ve gelişim engelli bireylerle, gönüllüleri arkadaş yapan Best Buddies programının Türkiye Arkadaşlık Elçisidir.