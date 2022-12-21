Trabzonspor-Yılport Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçında bu akşam Trabzonspor ve Yılport Samsunspor karşı karşıya gelecek. Kupada bir üst tura yükselmek isteyen Trabzonspor, rakibini yenerek adını son 16 turuna yazdırmak için mücadele edecek. Peki, Trabzonspor-Yılport Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



TRABZONSPOR-YILPORT SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Trabzonspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk maçında Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda, bu akşam Yılport Samsunspor'u konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.



Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu sahasında ağırlayacağı Fenerbahçe'nin 6 puan gerisinde bulunan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası hedefi doğrultusunda rakibini yenerek yoluna devam etmek için sahaya çıkacak.



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Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Serkan Asan, Dorukhan Toköz bu akşamki karşılaşmada forma giyemeyecek, Visca'nın durumu ise maç saatinde belli olacak. Sakatlığı düzelen Bruno Peres ise lisansı olmadığı için takımda yer alamayacak.