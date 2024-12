Trabzonspor yönetimi mazbatasını aldı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen ve kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın yer almadığı törende, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören ve Kongre Divan Başkanı Hakan Orhan, yeni yönetim kuruluna mazbatalarını verdi.



Asbaşkan Zeyyat Kafkas, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hoşgörü, saygı ve sevgi içerisinde Trabzonspor'a yakışır bir kongre gerçekleştirdiklerini söyledi.



Genel kurulda 1013 boş oy kullanmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Kafkas, "Kongreye katılım için tüm camiaya, üyelere teşekkür ediyoruz. Demokrasi şöleni içinde bir kongre oldu. Yönetim kurulumuza 1581 oy çıktı. Bunu ben şöyle açıklıyorum, bir gece önceki Trabzonspor'un maçının sonucundan dolayı insanların bir tepkisi var. Niye var olduğunu biliyorum çünkü çok iyi bir Trabzonspor taraftarı ve aynı zamanda Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın verdiği tepkiyi, yaşadığı üzüntüyü gördükten sonra her türlü taraftarımızın da bu tepkiyi vermesi normaldir." dedi.



Kafkas, bu konuda bir gerçeğin de altını çizmek istediğini dile getirerek, şöyle devam etti:



"Kongrede denetleme kurulu seçimi de yapıldı, 748 oy verildi. Disiplin Kurulu'na 750 oy verildi. Onlar da bir hayli düşük oy aldı. Yönetim kurulu da 1581 oy aldı. Dolayısıyla Sicil Kurulundaki 5 adaylı seçimde tamamen oraya konsantre olması, insanların tam oy vermesi bunu açıklıyor. Ama öteki taraftan, 'Tepki var mıydı?' derseniz tabii ki vardı. Hepimizin bu üzüntüsü ve yaşananlara tepkisi var. Olumsuzluklara olan tepkidir. Bu da gayet doğal. Biz bunu çok önemli bulmamakla birlikte gereken dersleri de mesajları da alıyoruz, bunun böyle bilinmesini istiyoruz."



"BU SEZON BİR ORTA OYUN OYNANIYOR"



Kafkas, Trabzonspor'un yaşadığı hakem hatalarına ilişkin bir soruyu üzerine de şu değerlendirmede bulundu:



"Tüm Türkiye'nin gözü önünde cereyan eden şeyleri tekrar yapıyoruz ama gerçekten bu sezon ligde bir orta oyun oynanıyor. Sanki burada roller biçilmiş belli takımların üzerine ciddi anlamda gidiliyor her ne sebeple olursa olsun. Biz mevcut federasyona destek veren bir kulübüz. Orada destek vermemizin birinci nedeni bir Trabzonlu duruşudur, Trabzonsporlu duruşudur. Eski kulüp başkanımızın aday olması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir ve kendisine sonsuz destek verdik. Kendisi de her konuşmasında başkanımıza bu konudaki minnetlerini, şükranlarını ifade etmektedir. Ayrıca bunun için de teşekkür ediyorum. Ama ortada bir gerçek var. Trabzon tarafından, Trabzonspor tarafından baktığınız zaman özellikle 5 maçımızda çok ciddi hakem kıyımlarına maruz kaldık. Bunun bir bedeli olmalı."



"Biz sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu çok seviyoruz." ifadesini kullanan Kafkas, "Ama Trabzonspor'u daha çok seviyoruz. Dolayısıyla Trabzonspor'un hakkının yendiği yerde ne Sayın Başkan Hacıosmanoğlu ne de bir başkasının durumu, pozisyonu, şekli, kişiliği bizi hiç ilgilendirmez." diye konuştu.