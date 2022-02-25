Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek (Maç saat kaçta, hangi kanalda?)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında bugün Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Peki, Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Haberler - ntv.com.tr - Ntvspor 25.02.2022 - 10:55 | Son Güncelleme : 25.02.2022 - 12:16

Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek (Maç saat kaçta, hangi kanalda?)

İLİŞKİLİ HABERLER

Trabzonspor, 18 haftadır liderliğini sürdürüyor

Trabzonspor, 18 haftadır liderliğini sürdürüyor

Trabzonspor'un forvetteki istikrarı Nwakaeme

Trabzonspor'un forvetteki istikrarı Nwakaeme

63 puanla lider konumunda olan , Spor Toto 'in 27. haftasında Yukatel 'u ağırlayacak.

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma bugün (25 Şubat Cuma) saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Son 4 maçından galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Yukatel Kayserispor maçını kazanması halinde galibiyet serisini 5 maça çıkaracak.

TRABZONSPOR İLE KAYSERİSPOR'UN 50. RANDEVUSU

Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 50. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 49 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-7 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, rakip filelere 91 gol atarken, kalesinde 49 gol gördü.

Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 24 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...