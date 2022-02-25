Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek (Maç saat kaçta, hangi kanalda?)

Haberler - ntv.com.tr - Ntvspor 25.02.2022 - 10:55 | Son Güncelleme : 25.02.2022 - 12:16
63 puanla lider konumunda olan Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.
TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma bugün (25 Şubat Cuma) saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
Son 4 maçından galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Yukatel Kayserispor maçını kazanması halinde galibiyet serisini 5 maça çıkaracak.
TRABZONSPOR İLE KAYSERİSPOR'UN 50. RANDEVUSU
Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 50. kez karşı karşıya gelecek.
Geride kalan 49 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-7 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
Trabzonspor, rakip filelere 91 gol atarken, kalesinde 49 gol gördü.
Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 24 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.