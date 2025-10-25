Trabzonspor zirve takibinde: Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

Trabzonspor şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek için sahaya çıkıyor. Papara Park'ta oynanacak maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek.



Fatih Tekke'nin öğrencileri, ligin 10. haftasında Eyüpspor'u saat 20'de konuk edecek.



Son 3 maçını kazanarak ikinci sıraya yerleşen Karadeniz ekibi, gelecek hafta çıkacağı Galatasaray deplasmanı öncesinde 5 puanlık farkı eritmeyi hedefliyor.



Konuk Eyüpspor ise yeni teknik direktörü Orhan Ak'la Kasımpaşa'yı yenerek 8 puanla 14'üncü sıraya yükseldi.



MUHTEMEL 11

Trabzonspor: Onana; Pina, Savic, Batagov, Mustafa; Okay, Folcarelli; Augusto, Oulai, Olaigbe ve Onuachu.