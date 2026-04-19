Trabzonspor zirve takibinde. İlk 11'ler belli oldu
19.04.2026 19:22
Trabzonspor zirvede Galatasaray'la 4 puanlık farkı korumak için sahaya çıkacak. Bordo Mavililer 30'uncu haftanın kapanışında Başakşehir'i konuk edecek.
Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 36. kez karşı karşıya gelecek.
Papara Stadı'ndaki mücadele saat 20'de başlayacak. Geçen hafta Alanyaspor deplasmanında 2 puan bırakan Trabzonspor'da Onuachu ve Muçi'nin kadroya girdi. Onuachu ilk 11'de başlayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla ligde 2007-08 sezonunda başlayan rekabetteki 35 karşılaşmanın 15'inde Trabzonspor, 10'unda RAMS Başakşehir galip gelirken 10 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.
Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 53 gol atarken kalesinde 41 gol gördü.