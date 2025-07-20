Trabzonspor - Zob Ahan Esfahan maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor hazırlık maçı hangi kanalda?
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, üçüncü hazırlık mücadelesinde İran ekibi Zob Ahan ile kozlarını paylaşacak. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililer, ilk maçında Dinamo Tiflis ile berabere kalan Karadeniz ekibi ikinci mücadelesinde ise Araz Nahçıvan'a mağlup oldu. Peki Trabzonspor - Zob Ahan Esfahan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…
Yeni sezon kampını Erzurum’da yapan Trabzonspor, üçüncü hazırlık maçını kazanmak için sahaya çıkacak. Bordo-mavililerin yeni transferi Paul Onuachu, Zob Ahan maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.Erzurum’daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanacak mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Peki Trabzonspor- - Zob Ahan Esfahan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…
TRABZONSPOR - ZOB AHAN ESFAHAN MAÇI NE ZAMAN?
Dinamo Tiflis ile berabere kalan bordo mavililer, ikinci maçta Araz Nahçıvan karşısında sahadan 3-2'lik mağlubiyelte ayrılan Trabzonspor, üçüncü maçıda İran ekibiyle karşı karşıya geliyor.
Erzurum’daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 17.00’de başlarken TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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