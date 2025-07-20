Trabzonspor - Zob Ahan Esfahan maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor hazırlık maçı hangi kanalda?

Yeni sezon kampını Erzurum’da yapan Trabzonspor, üçüncü hazırlık maçını kazanmak için sahaya çıkacak. Bordo-mavililerin yeni transferi Paul Onuachu, Zob Ahan maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.Erzurum’daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanacak mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Peki Trabzonspor- - Zob Ahan Esfahan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…



TRABZONSPOR - ZOB AHAN ESFAHAN MAÇI NE ZAMAN?



Dinamo Tiflis ile berabere kalan bordo mavililer, ikinci maçta Araz Nahçıvan karşısında sahadan 3-2'lik mağlubiyelte ayrılan Trabzonspor, üçüncü maçıda İran ekibiyle karşı karşıya geliyor.



Erzurum’daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 17.00’de başlarken TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



