Trabzonspor 109 gün sonra deplasmanda galip

Trabzonspor, deplasman galibiyeti hasretini sonlandırdı.



Bu sezon deplasmanda oynadığı resmi maçlarda son galibiyetini, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek elde eden Trabzonspor, HangiKredi Ümraniyespor galibiyetiyle 109 gün sonra deplasmanda kazandı.



Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ve Spor Toto Süper Lig'de olmak üzere son 6 maçta 4 yenilgi, 2 beraberlik yaşamıştı.



Karadeniz ekibi, bu süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'ya 3-1, Kızılyıldız'a 2-1, Spor Toto Süper Lig'de ise VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1, Corendon Alanyaspor'a 5-0 yenilmişti. Bordo-mavililer, Beşiktaş ile 2-2, Ankaragücü ile de 1-1 berabere kalmıştı.

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