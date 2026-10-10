Trabzonspor'a 45 dakika yetti. Samsunspor direkleri geçemedi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor , Samsunspor 'u deplasmanda 3-0 yendi.

İki takımın da mücadele gücü yüksek bir oyun sergilediği ilk yarıda goller Trabzonspor'dan geldi. 27. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın asistinde Muçi skoru 1-0 yaptı.

38'de Muçi'nin kaleciden dönen topunu Nwaiwu tamamladı: 2-0. Sadece 2 dakika sonra Salah 'ın pasıyla topla buluşan Dju skoru 3-0 yaptı.

42. dakikada Melih, Samsunsporlu Watt'a yaptığı müdahale sonucu kırmızı kart gördü.

İkinci yarı Samsunspor baskısı Trabzonspor'u zorladı. Ancak 3 topu direkten dönen Samsunspor aradığı golü bulamadı ve maç ilk yarıda atılan gollerle 3-0 sona erdi.