Trabzonspor'a 45 dakika yetti. Samsunspor direkleri geçemedi
10.10.2026 18:10
Nwaiwu ve Muçi ikinci golün sevincini yaşarken.
Samsunspor deplasmanında ilk yarıya 3 gol sığdıran Trabzonspor. Melih Kabasakal'ın kırmızısı ile 10 kişi kaldı. İkinci yarı gelen Samsunspor baskısı ise direklere takıldı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Samsunspor'u deplasmanda 3-0 yendi.
İki takımın da mücadele gücü yüksek bir oyun sergilediği ilk yarıda goller Trabzonspor'dan geldi. 27. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın asistinde Muçi skoru 1-0 yaptı.
38'de Muçi'nin kaleciden dönen topunu Nwaiwu tamamladı: 2-0. Sadece 2 dakika sonra Salah 'ın pasıyla topla buluşan Dju skoru 3-0 yaptı.
42. dakikada Melih, Samsunsporlu Watt'a yaptığı müdahale sonucu kırmızı kart gördü.
İkinci yarı Samsunspor baskısı Trabzonspor'u zorladı. Ancak 3 topu direkten dönen Samsunspor aradığı golü bulamadı ve maç ilk yarıda atılan gollerle 3-0 sona erdi.
Bordo Mavililer ilk yarıda 3 gol sevinci yaşadi.
TRABZONSPOR'DAN 32. GALİBİYET
Trabzonspor ile Samsunspor, Süper Lig’de 57’nci randevuya çıktı. 90 dakika sonunda Trabzonspor, 3-0'lık sonuçla galibiyet sayısını 32'ye yükseltirken, Samsunspor ise 13 galibiyette kaldı.
DEPLASMANDA İLK GALİBİYETİNİ 153 GÜN SONRA ALDI
Süper Lig’de sahasında oynadığı 3 maçtan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, dış sahada ise 153 gün sonra kazanmayı başardı.
Bu sezon dış sahada ilk hafta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, üçüncü hafta Amed Sportif Faaliyetler’e 2-1, beşinci hafta TÜMOSAN Konyaspor’a 1-0 kaybetmişti.
Trabzonspor, deplasmanda son galibiyetini geçen sezonun 33’üncü haftasında İstanbul’da Beşiktaş karşısında 2-1’lik sonuçla elde etti.
TRABZONSPOR’DA 4, SAMSUNSPOR’DA 1 EKSİK
Trabzonspor’da Ruslan Malinovskyi, Umut Nayir, Okay Yokuşlu ve Arseniy Batagov, Samsunspor’da ise Jaures Assoumou sakatlıkları nedeniyle kadrosunda yer almadı.
Thomas Reis maç sonu iki takımın futbolcularını da tebrik etti.
THOMAS REİS 2'DE 2 İLE BAŞLADI
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, eski takımı Samsunspor'a rakip oldu.
Geçen sezon 13 Şubat’ta Antalyaspor’a deplasmanda 3-1 mağlup olduktan sonra Samsunspor ile yolları ayrılan Alman çalıştırıcı, 239 gün sonra Yeni Samsun 19 Mayıs Stadı'nın çimlerine ayak bastı.
Thomas Reis Galatasaray 'dan sonra Samsunspor maçından da 3 puanla ayrılarak Trabzonspor kariyerine 2'de 2 ile başladı.