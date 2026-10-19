Trabzonspor'a bir kötü haber de Mustafa Eskihellaç'tan

Trabzonspor , Beşiktaş maçı öncesi bir sakatlık haberi ile daha sarsıldı.



Bordo-mavili ekibin gerçekleştirdiği son antrenmanda arka adalesinde sorun yaşayan Mustafa Eskihellaç yer almadı.

29 yaşındaki milli futbolcunun Beşiktaş derbisinde forma giymesi beklenmiyor.

Teknik direktör Thomas Reis 'in Mustafa'nın yerine Sidny Lopes Cabral'a ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.



Trabzonspor'da Paul Onuachu da forma giyemeyecek.