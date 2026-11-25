Trabzonspor'a Sofya'da sıcak karşılama
25.11.2026 18:52
Sofya Büyükelçiliği yetkilileri Trabzonspor kafilesini havalimanında karşıladı.
UEFA Konferans Ligi'nde yarın CSKA Sofya ile karşılaşacak olan Trabzonspor'u, Sofya'da tarafları karşıladı.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında yarın CSKA Sofya ile deplasmanda yapacağı maç için Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya geldi.
Bordo-mavililer, Trabzon'dan özel uçakla yaklaşık 2,5 saatlik yolculuğun ardından Sofya'ya ulaştı.
Trabzonspor kafilesini havalimanından çıkışında bir grup taraftar karşıladı.
Taraftarlar, Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah ve Bulgaristan'da daha önce görev yapan Alman teknik direktör Thomas Reis'e yoğun ilgi gösterildi.
Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği yetkilileri de Thomas Reis ile Türk bayrağı önünde fotoğraf çektirdi.
Bordo-mavili kafile, otobüsle konaklayacağı otele geçti.