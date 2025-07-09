Trabzonspor'a sürpriz teklif: Eski takımı istiyor

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor’a transfer olan İngiliz orta saha oyuncusu John Lundstram için eski kulübü Rangers devreye girdi.



İskoç ekibinin, bordo-mavililere 1 milyon euroluk resmi bir teklif sunduğu iddia edilirken, Trabzonspor’un bu rakamı oyuncunun maaş beklentisi ve kulübün gelecek planlamaları doğrultusunda yetersiz bulduğu belirtildi.



İngiltere kaynaklı analizlerde Trabzonspor’un Lundstram için daha yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği, olası bir satışta kulübe ekonomik katkı sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.



31 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.