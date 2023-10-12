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Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi: Boş sözleşmeye imza attı

Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi resmen başladı. Avcı'nın boş sözleşmeye imza attığı açıklandı.

Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi: Boş sözleşmeye imza attı

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teknik direktör  ile anlaştı. 

Yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladık.

Yönetim kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karar sonucu Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüzde görev yaptığı ilk dönemde 1’i Lig ve 2’si Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Avcı, Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır.

Bu anlaşmanın camiamıza, kulübümüze ve Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’ya hayırlı olmasını temenni ederiz." denildi. 

Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi: Boş sözleşmeye imza attı - 1
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